Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de, Kızılırmak nehrinden tutulan balığı afiyetle yiyen aile zehirlenerek hastanelik oldu. Şarlayan ailesi, Kızılırmak nehrinden tutulan balığı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve baş dönmesi gibi şikayetleri olan aile bireyleri durmu anında sağlık eliplerine bildirdi.

4'Ü ÇOCUK 9 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nisa (2), Göktürk (4), Alperen (5), Asiye (14), Gülizar (25), Emre (29), Hatice (30), Sefa (32) ve Asiye Şarlayan (54) ambulanslarla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 4'ü çocuk 9 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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