Türkiye Gazetesi

Üsküdar sahilinde yaşanan olayda arkadaşlarıyla gezip deniz kıyısında fotoğraf çektiren bir genç, şakalaşırken denize düştü. Akıntıyla birlikte kayıplara karışan genci aramak için çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi.

BOĞULMAMAK İÇİN ÇIRPINIRKEN AKINTIYA KAPILDI

Sabaha karşı yaşanan olayda arkadaşlarıyla gezen 21 yaşındaki Erdem Çağlar fotoğraf çekilmek için Beylerbeyi sahiline geldi. Deniz kenarında arkadaşlarıyla fotoğraf çekilen ve şakalaşan Çağlar dengesini kaybederek denize düştü. Arkadaşları yardım istedi. Olay yerine yakın olan camide görev yapan cami imamı tarafından polis ekiplerine haber verildi. Bir süre boğulmamak için çırpınan Erdem Çağlar, akıntıya dayanamayarak kısa sürede denizde gözden kayboldu. Sahil güvenlik, deniz polisi ve dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

HALA BULUNAMADI

Bölge esnafı Ayhan Kasap, "Sabah üç tane arkadaş geliyorlar buraya, şakalaşırken bir tanesi denize düşüyor. Cami hocamızın anlattığına göre sabah namazını kıldırmış seslerin geldiğini duymuş. Sesleri duyduktan sonra hocamız telefon açmış sahil güvenlik ve polis ekiplerine. Onlar da geldi sabah saatlerinde müdahale ettiler. Şimdi de tekrar çalışmalar devam ediyor. Hala bulunamadı" dedi.

Düştüğü dereden Karadenize sürüklenen çocuktan acı haber geldi Trabzon'da köprüden dereye düşerek denize sürüklenen 11 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

Denize düzen iki kişi bir yelekle kurtuldu ABD'de tekneleri batınca denize düşen çift tutundukları tek bir can yeleği ile hayatta kalma mücadelesi verirken devriye gezen deniz güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.