Türkiye Gazetesi

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi, Harman Sokak'ta Hakan K. (36) yönetimindeki otomobil, Samet T’nin sürdüğü araçla çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.

Sesleri duyup sokağa çıkan mahalleliden Mustafa Yüncü (40) ve Yusuf Mutlu (39), kazayı yapan Hakan K'yi bağırmaması için ikaz etti. Buna sinirlenen şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile kurşun yağdırdı. Mermilerin hedefi olan Yüncü ile Mutlu, kanlar içinde yer yığıldı.

Zanlı kaçarken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İkilinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken polis saldırganın peşine düştü. Hakan K. kısa süre içinde yakalandı.

Korkunç cinayeti polis engelledi: Karısını boğarken yakalandı Çorum'da bir kişi, karısını eşarpla boğmaya çalıştı. Bu esnada eve giren güvenli güçleri, zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Ancak hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi bulunuyor.

Uğuruna cinayet işlenen yolu açmak isterken canından oldu Zonguldak’da yaşayan Gündüz Aktaş, davalık yoldaki ağacın dallarını kesmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.