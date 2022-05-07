Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftalarda Manisa'nın Salihli ilçesinde 20'ye yakın köpek sebebi bilinmeyen bir şekilde öldürülmüştü. Konuya ilişkin ekipler çalışma başlatmış ve inceleme yapmıştı. Çıkan test sonuçlarına göre 20'ye yakın köpeğin tarım ilacı verilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

19 Nisan tarihinde 20'ye yakın köpeğin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili olarak test-analiz raporu belli oldu. Bölgede bulunan tavuk eti parçalarından alınan numunelerde etlerin üzerine tarım ilacı sürüldüğü öğrenildi.

20'ye yakın köpeğin zehirlenerek öldürülmesi üzerine bölgede inceleme yapan İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

YÜKSEK DOZDA ÖLDÜRÜCÜ MADDE

Köpeklerin zehirlendiği alanda bulunan tavuk eti parçalarından alınan numuneler laboratuvar ortamında analiz edildi. Rapora göre köpeklerin yedikleri tavuk etlerinde köpekler için öldürücü olan yüksek düzeyde Methomyl (Tarım ilaçlarının ana etken maddesi) tespit edildi.

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