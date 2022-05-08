Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde yaklaşık 4 saat önce kayıplara karışan kadın için arama çalışmalaraı başlatıldı. İkindi vakti evden çıkan Fatma Toprak saatler geçmesine rağmen geri dönmedi. Kadının hayatından şüphe eden yakınları durumu yetkililere bildirdi.

EN SON MENDERES NEHRİ YAKINLARINDA GÖRÜLDÜ

Son olarak Menderes Mahallesi ve Menderes Nehri yakınlarında görüldüğü tespit edilen kadının bulunması için ailesi yardım beklerken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgedeki vatandaşların da desteğiyle arama çalışmaları devam ederken, 1,70 cm boylarında olan Fatma Toprak’ın üzerinde siyah palto olduğunu belirten ailesi, görenlerin kolluk kuvvetlerine bilgi vermelerini rica etti. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Askerden geldiği gibi kayıplara karışmıştı, ailesi bu haberle yıkıldı Zonguldak‘ta askerden geldiği gibi kayıplara karışan genç 25 gündür aranıyordu, ailesi bayram günü gelen haberle yıkıldı.

Babası okula bıraktıktan sonra kayıplara karışan 8 yaşındaki Esma bulundu Kars'ta babasının okula bıraktığı 8 yaşındaki Esma Nur bir daha eve gelmemişti. Perişan aile durumu anında emniyete bildirdi, az önce kayıp kızın bulunduğu haberi geldi.