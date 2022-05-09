Türkiye Gazetesi

Denizli'de nikah masasına judo kıyafetleriyle oturan siyah kuşak sahibi judo antrenörleri Ümran Şahbal ve Talha Enes Arıoğlu, davetlilere renkli dakikalar yaşatarak uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir nikaha imza attı.

DAMADI YERDEN YERE VURDU

Aynı kulüpte spor yaparak tanışan 23 yaşındaki çift, 2013 yılından bu yana olan beraberliklerini nikahla taçlandırdı. Denizli protokolünün de çağırıldığı nikah öncesi gelin ve damat salondakilere bir sürpriz yaptı. Damatlık ve gelinliklerinin üzerlerine judo kıyafeti giyen genç çift, kurulan minder üzerinde judo gösterisi yaptı. Gelinin damadı yerden yere vurarak yaptığı gösteri salondakilerin ilgi odağı olurken, unutulmayacak görüntüler ortaya çıktı. Mini gösterinin ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın kıydığı nikahla genç çift bir ömür boyu mutluluğa 'evet' dedi.

"GELİNLİK VE DAMATLIKLARINI DİZAYN ETMİŞLER"

Genç çiftin nikahını kıyan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yapılan ilginç gösterinin törene farklı bir güzellik kattığını belirterek, "Meslekleriyle ilgili olarak gelinlik ve damatlıklarını dizayn etmişler. Farklı bir güzellik oldu. Bunlar spora da katkı sağlayan hareketler ve davranışlar" ifadelerini kullandı.

"BURADA YAPTIĞIMIZ GÖSTERİYE ALIŞKINIZ"

Dünyaevine giren milli judo antrenörü Talha Enes Arıoğlu, "Eşim Ümran hocamla küçüklükten beri hep birlikteyiz. Zaten uzun süredir beraberliğimiz vardı. Bu süre zarfında birçok gösterilere katıldık. Yani burada yaptığımız gösteriye alışkınız. Değerli misafirlerimize mesleğimiz olan judoyu biraz tanıtma manasında küçük bir gösteri hazırladık. İnşallah herkes memnun kalmıştır" dedi.

"ÇOK İÇİME SİNEREK OLDU"

Yaptıkları gösteriden memnun olduklarını anlatan Ümran Şahbal ise "İkimiz aynı mesleği yaptığımız için uzun süredir planlıyorduk. Gösteri maçı yaptık. Antrenmanlardan alışığız. Çok içime sinerek oldu. Yani çok güzel oldu. Zaten antrenmanlarda çok alışık olduğumuz için sorun olmadı. Sadece gelinlikle zor ama güzel oldu" şeklinde konuştu.

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