Sivas'ta 15 yaşındaki çocuğun kullandığı araba kontrolden çıkarak devrildi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı. M.M.D. idaresindeki araba kent merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarından şarampole yuvarlandı.
Kazayı görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan O.B. (17) yaralandı.
Yaralılar, otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılarak ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. O.B'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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