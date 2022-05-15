Denizli'nin Beyağaç ilçesinde meydana gelen olayda tartıştığı kişiyi otomobiliyle çarparak yaralayan şahıs gözaltına alındı. O.B. (28) ile A.P (44) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından O.B, otomobiline binerek sokakta gördüğü A.P'yi ezerek olay yerinden kaçtı.
EZİLEN ADAMIN DURUMU AĞIR
Ağır yaralanan A.P, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin yakaladığı O.B'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
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