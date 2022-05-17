Türkiye Gazetesi

İstanbul Kartal ilçesine bağlı Orhantepe Mahallesi, Barutçu Çıkmazı’nda akşam saatlerinde panik dolu anlar yaşandı. Beş katlı bir binanın birinci katında bulunan elektronik eşyalar tutuşarak mutfakta yangın çıkmasına sebep oldu. Alevleri görenler, 112 Acil'i arayıp yardım istedi. İhbar sonrası bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Binayı tahliye eden ekipler, dördüncü katta mahsur kalan anne ile bebeğini vinç yardımıyla kurtardı. Ardından yangın kontrol altına alındı. Apartman sakini Resul Yıldız "Biz dördüncü katta oturuyoruz. Gelinim ve torunum evde mahsur kaldı. İtfaiye gelip kurtardı. Hepsine teşekkür ederim" dedi.