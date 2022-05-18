Türkiye Gazetesi

Ankara Valiliği duyurdu, kar yağışı geri geliyor. Ankara'nın bazı bölgelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını belirtti.

İşte Ankara Valiliği'nden yapılan o açıklama:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bugün (Çarşamba) akşam saatlerinden Perşembe günü sabaha kadar Ankara'nın yüksek kesimlerinde ve kuzey ilçelerinin (Çamlıdere, Kızılcahamam) yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlarıyla birlikte buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

Buzlanma ve don olayı ile birlikte ani sıcaklık değişimleri ve zirai don riskine karşı, başta tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerde yağışla ve kuzeyli rüzgarla birlikte hissedilir derecede (4 ila 10 derece) azalacak, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, zamanla kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esecek.

Meteoroloji saat ve gün verdi, İstanbul'u uyardı: Sıcaklıklar 7-9 derece düşecek Meteoroloji İstanbul için son dakika açıklaması yaptı, sarı kod ile uyardı. İstanbul dahil 11 ilde yarın kuvvetli sağanak beklendiğini belirten Meteoroloji, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sıcaklıkların 7-9 derece düşeceğini ve bu sistemin hafta sonuna kadar etkili olacağını belirtti. Sıcaklıklar ise pazar günü mevsim normallerine dönecek.

Meteoroloji 5 günlük tahmini yayınladı: İstanbul için gün verildi, Ankara'ya uyarı geldi Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı, yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenen iller belli oldu. Bazı bölgelerde toz taşınımı beklendiği açıklanırken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için gün vererek uyarıda bulundu. Son dakika bilgisine göre ise Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen sağanak nedeniyle uyarı mesajı yayınladı, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.