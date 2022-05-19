Türkiye Gazetesi

Duyanların inanmayacağı, görenlerin ise şok olduğu olayda işçinin üzerine 1 tonluk cisim düştü. İşçinin ölmesi beklenirken inanılmaz bir şekilde yalnızca yaralandı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Dumansız Hava Sahasında meydana gelen olayda bilgiye göre üzerine 1 onluk cisim düşen N.E. isimli işçi yaralandı. Çevredekiler vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Servis ekiplerine ve pğolise bildirdi.

Gelen ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

DURUMU İYİ

Üzerine 1 tonluk cisim düşen işçi Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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