Türkiye Gazetesi

TACİHANE - Tacihan YONGACI

Elegan ve farklı bir tarzda dekorasyon istiyorsanız tam size göre olan bir stil tavsiyem var ‘kıvrımlı mobilyalar’.

Son yıllarda mobilya sektöründe yükselişe geçen bu tarz hem yer tasarrufu sağlıyor hem de şıklığıyla gözleri dolduruyor. Yumuşak geçişleri sayesinde de evinizde sakinlik ve dinginlik hâkim oluyor. Koltuklardaki kıvrımlı hatlar evinizde daha ferah bir ortamın sağlanmasını sağlıyor. Bej, vizon ve taş renklerinin hâkim olduğu bir koltuk tercih ettiğinizde evinizde sakin bir atmosfere kavuşmanız hiç de zor değil.

ÇOCUKLU AİLELER İÇİN BİREBİR

Koltuk haricinde masa, yan sehpa, orta sehpa ya da konsol gibi mobilyalarda da kıvrımlı hatlar ve dairesel modelleri görmeye başladık. Özellikle çocuklu aileler için daha rahat ve güvenilir bir ortam sağlıyor. Aydınlatma ürünlerinde de kıvrımlı hatlar evinize estetik bir değer katacaktır. Dekorasyona bakış açımızı değiştirecek kıvrımlı detaylar ilk başlangıçta “acaba benim evime olur mu?” düşüncesi ile bizim dikkatimizi çekip daha sonra kullandıkça “keşke daha önce fark etseydim” pişmanlığını yaşatan bir dekorasyon ürünüdür. Evinizin orijinal bir tarza bürünmesini istiyorsanız bu trend sizi de etkisi altına alabilir.

Bahçeler şenleniyor... Ev ve iş yerlerinde mobilyalar açık alana indi Hava sıcaklıklarının artmasıyla bahçelerde daha fazla vakit geçirmeye başladığımız günler kapıda… Evinizin veya iş yerinizin bahçesi ya da balkonunuzda kullanacağınız mobilya, aydınlatma ve aksesuarlarla ilgili son trendleri yazımızda bulacaksınız.