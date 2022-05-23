Türkiye Gazetesi

Gece saatlerinde Suriye üzerinden gelen toz taşınımı Şanlıurfa’nın sınır ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Gökyüzü kızıla boyanırken vatandaşlar tozdan etkilenmemek için evlerine kapandı.

"EVİNİZDEN ÇIKMAYIN UYARISI"

Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Ceylanpınar'da yetkililer solunum güçlüğü çeken ve astım hastalığı bulunan vatandaşların tozdan etkilenmemeleri için kapı ve pencerelerini kapatıp evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.

Ayrıca jandarma ve polis de toz bulutunu fırsat bilip sınırdan yapılabilecek kaçak geçişler için devriye sayılarını artırdı.

Ekipler, sınır hattı boyunca kontroller gerçekleştirdi.

Toz fırtınası Türkiye'ye yeni kuş türü getirdi Türkiye'de görülen 496. kuş türü çöl kulaklı toygarı oldu. Hatay'da ilk defa gözlemlenen bu kuş, toz rüzgarı ile geldi.

Havadaki mikrop 4 kat artıyor! Uzmanından toz taşınımı uyarısı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın Toz taşınımında dışarı çıkmak zorunda kalan çocuklar ve anne adaylarına uyarılarda bulunan Uzman Dr. Berat Çolak, "Solunum, toz taşımı çocuklarda akciğer ile solunum yolu hastalığına, anne adaylarında ise hipertansiyona neden olduğundan, toz taşınımında dışarı çıkmak zorunda olduklarında mutlaka maske taksınlar” dedi.