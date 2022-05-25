Türkiye Gazetesi

Seyhan ilçesinde yaşayan olayda, İstanbul’da genel koordinatör olarak görev yaparken babası rahatsızlanınca Adana’ya gelen Fide Uyarlar (42) evinin bahçesinde köpeklerini gezdirirken Gökhan K. (45) ile tanışmış ve sadece birkaç kez Gökhan K. ile merhabalaşan Uyarlar, daha sonra şahsın tacizine, işkencesine maruz kalmıştı.

Son olarak da zanlı Uyarlar'ın evine balkondan girmiş ve kadını yine alıkoymuş, asansörde de taciz etmişti. Genç kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından, “Konut dokunulmazlığının ihlali, alıkoyma, taciz, tehdit ve darptan” tutuklandı.

"11 AYDIR HAYATIMI ZİNDANA ÇEVİRDİ"

Zanlının ifadesinde genç kadınla sevgili olduğunu, evine zorla girmediğini kavga ettiklerini öne sürdüğü öğrenildi. Genç kadın ise ifadesinde sevgili olduklarını yalanladığı, sadece bahçede tanıştıklarını sonra kendisine saplantılı hale geldiğini, evlenme teklifinde bulunduğunu kabul etmeyince çıldırdığını ve 11 aydır hayatını zindana çevirdiğini iddia etti.

Bu arada olayla ilgili yeni görüntülerde ortaya çıktı. Görüntülerde genç kadının zanlıyı evinden kovduğu ancak zanlının bir türlü evden gitmeyip rahat tavırlar takındığı görüldü.

Bir başka görüntüde ise Fide Uyarlar’ın zanlı tarafından darp edildikten sonra gözünün mor ve şişmiş halinin görüntüsü ortaya çıktı.

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