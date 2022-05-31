Türkiye Gazetesi

Uşak Üniversitesi Kavşağı yakınlarında bir benzinlikte alışveriş yaptıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Uşak Üniversitesi Gazetecilik 3. sınıf öğrencisi Sude Ürer ve Sanat Tarihi 3. sınıf öğrencisi Mısra Buse Uğurlu’ya Hüseyin Kaya kontrolündeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 öğrenci savurulurken Hüseyin Kaya’nın aracı ise takla attı. Taklalar atan araç benzinlikte park halindeki tırlara çarparak durabildi.

GERİYE FOTOĞRAFLARI KALDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 2 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ise ağır yaralandı. Kaya Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken genç kızlardan geriye sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğrafları kaldı.

20 yaşındaki üniversite öğrencisinin acı sonu Muğla Üniversitesi'nde okuyan 20 yaşındaki genç kız kalp krizi sonucu yaşamını kaybetti.