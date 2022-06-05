Türkiye Gazetesi

Edirne’de yaşanan olayda evinde tartıştığı 60 yıllık karısını öldüren adam daha sonra aynı silahla canına kıydı. Korkunç olay, Havsa ilçesine bağlı Azatlı köyünde meydana geldi. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Yusuf Akbaş ve eşi Hasibe Akbaş arasında çıkan tartışma sonucu cinnet geçiren koca, eşini av tüfeğiyle yaraladıktan sonra kendisini de vurarak canına kıydı.

TALİHSİZ KADIN ÖLMEDEN ÖNCE OĞLUNU ARADI

Ağır yaralanan Hasibe Akbaş, çocuğunu arayarak evde silahla vurulduğunu söyleyerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Akbaş, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasibe Akbaş da hayatını kaybetti. 7 çocuk sahibi çift, köy mezarlığına defnedildi.



Karısının ölümüyle yıkılmıştı! Eve gidip canlı görmesiyle hayatının şokunu yaşadı Hindistan’da 75 yaşındaki Mutyala Girijamma adlı kadının yaşadığı olay akıllara durgunluk verdi. Sağlık ekipleri hastanede tedavi gören yaşlı kadının ailesine hayatını kaybettiğini söylediler. Ailesi ise cenaze töreni düzenleyerek Girijamma’nı son yolcuğuna uğurladı. Kadının eşi Gaddayya ise cenazeden sonra eve gittiğinde karısını canlı gördü. Büyük şok yaşayan Gaddayya, aslında karısı diye başka birini gömdüklerini öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Karısını öldüren adam cinayetin sebebini açıkladı, müebbet yedi İstanbul Küçükçemece'de eşi Sıdıka Üner'i 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Mehmet Üner, mahkemede beraatını istedi. Mahkeme ise ağırlaştırılmış müebbet verdi.