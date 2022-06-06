Türkiye Gazetesi

Ağrı’da, balık tutmak için baraja giren 14 yaşındaki çocuk canından oldu. Patnos ilçesinde bulunan Yukarı Göçmez köyünde yaşayan 14 yaşındaki Mustafa Özer, LGS sınavından çıktıktan sora balık tutmak için Patnos Barajına gitti. Burada ayağı kayan Özer suya düştü. O sırada çevreden geçen ve talihsiz çocuğu uzaktan gören bir vatandaş onu kurtarmak için koştu, yetişemeyince de durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgede arama çalışması yapan AFAD ekiplerinin ardından Van İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıç polisleri su altından yaptıkları aramanın ardından küçük Mustafa'nın cansız bedenine ulaştı. Özer’in cenazesi Patnos Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsinin ardından Ağrı Adli Tıp'a sevk edildi.

19 yaşındaki genç, Batman Çayı'nda boğuldu Batman Çayı, bir genci yuttu. 19 yaşındaki Bilal Keskin, serinlemek için girdiği sudan sağ çıkamadı.

13 yaşındaki çocuk Cennet Gölü'nde boğuldu İstanbul Arnavutköy'de bir çocuk serinlemek için girdiği göletten çıkamadı. İtfaiye ekipleri, dipte çocuğun cansız bedenini buldu.