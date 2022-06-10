Türkiye Gazetesi

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Küllüce köyünde dehşet dolu anlar yaşandı. İki aile, ot yüzünden birbirine düştü, kan aktı. Olay şöyle meydana geldi:

Köyde ikamet eden Karataş ve Umaç aileleri arasında arazide ot biçme anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Ardından silahlar çekildi.

Vatandaşların ihbarı sonrası bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Meran ve Naif Karataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Özmen Karataş ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan şahıs, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, köyde güvenlik tedbirleri aldı.

Sokak ortasında aile katliamı! Köpek havladı diye 3 akrabasını öldürdü Günün en korkunç haberi İzmir'den geldi. Bir kişi, köpeğin havla sesinden korunu korktu diye sokak ortasında arabalarını öldürdü. Kan donduran anlar kameralara böyle yansıdı.

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