Türkiye Gazetesi

Ankara'da noter çalışanı baba gece vakti evde dehşeti yaşattı. Yenimahalle ilçesi Avcılar Mahallesi'nde yaşanan olayda bir rezidansın bahçesinde hareketsiz bir şekilde yatan kişiyi farkeden site kapıcısı durumu hemen ekipelre bildirdi.

Bahçede cansız yatan kişiye bakmaya gelenler yerde yatanın komşuları olduğunu fark edince evin kapısını çaldı fakat kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine vatandaşlar polise haber verdi.

KAPI AÇILINCA DEHŞET GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis, bahçede hareketsiz şekilde yatan Bahri Akçam’ın (40) eşi Gamze Akçam’ı da sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu. Çevredeki vatandaşlar, noterde çalışan Bahri Akçam'ın iki çocuğunun gözü önünde eşi Gamze Akçam’ı sırtından bıçakladıktan sonra evinin balkonundan atlayıp canına kıydığını iddia etti.

Polisin ise evde bulunan küçük yaştaki çocukları aile büyüklerine teslim ettiği öğrenildi.

OLAY ESNASINDA ÇOCUKLAR EVDEYDİ

Avcılar Mahallesi Muhtarı Ahmet Yılmaz, olay anında çocukların da evde olduğunu belirterek, “Komşulardan duyduğumuza göre gece 01.30 civarında olmuş olay. Adamın dışarıdan gelip eşini bıçakladığı söyleniyor. Kendisi de intihar etmiş, duyduğumuz bu. İki çocuğu varmış; birisi 5-6 yaşlarında, diğeri 11-12 yaşlarında. Çocuklar da evdeymiş. Mahalledeki komşulardan duyduklarımız bu şekilde” ifadelerini kullandı.

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