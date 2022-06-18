Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yine can aldı. Ankara’da kontrolden çıkan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 7 aylık hamile bir kadın hayatını kaybetti.

ANNE DE BEBEK DE KURTARILAMADI

Kaza, akşam saatlerinde Ankara Niğde otoyolu Harmandalı gişeler çıkışında meydana geldi. Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Taklalar atarak şarampole yuvarlanan otomobil içerisindeki 7 aylık hamile Şule İ. olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden Şule İ’nin 7 aylık bebeğinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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