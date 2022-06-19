Türkiye Gazetesi

Bodrum'da ormanlık alanda yaşanan kazada genç kız kullandığı traktör ile kaza yaptı. Kazada 22 yaşında olduğu öğrenilen Kıymet Tozcu hayatını kaybetti. Mumcular Yeniköy Mahallesi'nde ormanlık alana 48 UE 568 ot toplamaya giden Kıymet Tozcu, dönüş yolunda traktörün hakimiyetini kaybetti. Orman yolundan çıkan traktör, taklalar atarak ormanlık alana devrildi.

KARDEŞİ YARDIM ÇAĞIRMAYA GİTTİ

Kaza esnasında traktörde olmadığı öğrenilen genç kızın kardeşi, köye koşarak yardım çağırdı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri talihsiz kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı ve jandarmanın incelemesi sonrası genç kızın cansız bedeni olay yerinden alınarak Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Kıymet Tozcu'nun bir muhasebecide çalıştığı öğrenildi.

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