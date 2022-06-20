Türkiye Gazetesi

İstanbul'da Marmaray Bostancı istasyonunda raylara atlayarak trenin altında kalan grnç canından oldu. Feci olay, saat 19.00 sıralarında Marmaray Bostancı durağında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir genç, trenin durağa yaklaştığı esnada kendini raylara attı.

YOLCULAR İSTASYONDAN ÇIKARILDI

Korkunç olaya şahit olan vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri raylara atlayan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Seferlerde aksama yaşanırken, yaşanan olay sonrası durakta bekleyen yolcular istasyondan çıkarıldı.

Arıza nedeniyle duran Marmaray seferleri normale döndü Marmaray'da yaşanan teknik arıza sebebiyle bir süre yapılamayan seferlerin normale döndüğü ve yolcu alımına başlandığı bildirildi.

Marmaray'da feci olay! Tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti Marmaray Bostancı durağında tren raylarına atlayan bir şahıs, trenin altında kalarak hayatını kaybetti.