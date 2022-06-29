Türkiye Gazetesi

Zürih Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, dünyada tarih boyunca yaşamış en büyük köpek balığı olarak gösterilen Megalodon’un ispermeçet balinalarıyla beslendiğini bildirdi.

50 TONDAN DAHA AĞIR

Küresel soğuma sebebiyle nesilleri 3 milyon sene önce tükenen Megalodon’lar, 20 metre uzunluk ve 50 tondan fazla ağırlıklarıyla şimdiki büyük beyaz köpek balıklarından 3,5 kat daha büyük.

Hayvanın bir dişi bir insan eli büyüklüğünde. Kafatasları, Ica Çölü'ndeki dünyaca ünlü bir yer olan Pisco Formasyonu'nda bulunmuştu.

Tam 100 yaşında! Karaya vuran köpek balığının gizemi çözüldü Geçtiğimiz aylarda İngiltere’de kıyıya vuran ilginç köpek balığının otopsisi yapıldı. Uzmanlar, yapılan otopsi sonucunda köpek balığının 100 yaşında olduğunu ama hala bir yavru köpekbalığı olduğunu tespit etti. Bunun nedeni hakkında çalışmalar başlayan uzmanlar, köpek balığının menenjit nedeniyle gelişiminin durduğu öğrendi. Yapılan araştırmalar sonucu bilim adamları balık hakkında, “Dünya üzerinde böyle bir şey yok, o çok özel bir balık" ifadelerini kullandı.

Köpek balığının saldırısına uğrayan sörfçü hayatını kaybetti Avustralya’nın doğusunda köpek balığının saldırısına uğrayan bir sörfçü hayatını kaybetti.

Her sene 100 milyon civarı köpek balığı yüzgeci için katlediliyor Dünyada her sene 100 milyon civarında köpek balığı, yüzgeci, karaciğeri, derisi ve kıkırdağı için katlediliyor.