Türkiye Gazetesi

Yaşlı kadının mutfakta yaptığı yemek sonunu getirdi. Bolu'da dün saat 16.30 sıralarında Aktaş mahallesi İsmet Paşa caddesinde meydana gelen olayda eşiyle birlikte yaşayan epilepsi hastası Şükran Emre (68) yemek yapmak için mutfağa girdi.

Tüpün üzerine koyduğu tavada yemek yaptığı sırada üzerine sıçrayan kızgın yağlar elbiselerinde yangın çıkardı.

SOKAĞA ÇIKIP 'İMDAT' DİYEREK YARDIM İSTEMİŞ

Kısa sürede bütün vücudunu saran alevlerden kurtulamayan Emre, sürünerek dışarı çıkmaya çalıştı. Elbiseleri yanan kadının “imdat” çağrısı üzerine sokak üzerinde bulunan esnaflar su bidonlarıyla Şükran Emre’nin elbiselerindeki alevleri söndürdü.

YAŞLI KADIN VEFAT ETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Şükran Emre’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şükran Emre, Aktaş camiinde kılınan cenaze namazının ardından Çığırtkanlar mezarlığına defnedildi.

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