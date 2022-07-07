Türkiye Gazetesi

Fransa’nın başkenti Paris’te 5 yıl önce markalaşan BeefCut’ın işletmecisi Mustafa Başer, “Ülkemizden uzakta bu başarıyı göstermek, övgülere mazhar olmak bizim için çok özel bir duygu. Böylelikle ülkemizi en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Her şey planladığımız gibi giderse şube sayımızı arttırmayı amaçlıyoruz” sözleriyle BeefCut’ı büyütmeyi amaçladıklarının sinyallerini veriyor. Açıklamalarına devam eden Mustafa Başer; “Yeni şubelerimizden birinin Dubai’de olmasını arzu ediyoruz. Diğer şubemiz ise şu an Amerika’da olacak gibi görünüyor.”

BeefCut, et pişirme uzmanlığında klasik yöntemleri, modern bir yaklaşımla ele alarak beğenileri kazanmayı ve adını tüm dünyaya duyurmayı başarmış. Artık ünlü mekanlar arasında yer alan BeefCut’ın işletmecisi Mustafa Başer; “Öncelikli olarak şube sayımızı arttırarak Paris’in dışına çıkmak istiyoruz. İlerleyen zamanlardaki hedeflerimiz ise dünyanın farklı noktalarında şube açarak, dünyaya mal olmuş bir marka haline gelmek.”

Türk işletmeci Başer sözlerine “Uzun vadede özgünlüğünü ve samimiyetini koruyan kurumsal bir marka haline dönüşmeyi amaçlıyoruz. Şahsen ben kurumsallaşmanın, başarıları kalıcı bir hale getirdiğini düşünüyorum. BeefCut’ı da global manada herkes tarafından bilinen kurumsal bir işletmeye dönüştürerek, bugün başarımızı hem kalıcı kılmayı hem de geleceğe ulaştırma arzusundayız” diyerek uzun vadeli hedeflerinden de bahsediyor.

Uzun bir yolculuk ve tecrübeden geçerek bu noktaya ulaştıklarının da altının çizen Mustafa Başer; “32 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Uzun yıllara dayanan tecrübemizi ve lezzet anlayışımızı modern yaklaşımlarla birleştirdik. Her ne yaptıysak çok çalışarak yaptık. Bugünkü başarı biriken deneyimlerimizin ve çok çalışmamızın ürünü.”

Restoranın başarısının altında yatan nedenlere dair önemli bir noktaya değinen Başer; “İşimizin her noktasında göstermiş olduğumuz özenin ve hizmet kalitemizin, Paris’te olduğu gibi dünyanın birçok kentinde de başarılı olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle şubelerimizin sayısını arttırarak bunu deneyimlemek istiyoruz” ifadeleriyle sözlerine son veriyor.