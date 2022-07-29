Türkiye Gazetesi

Bir ailenin bindiği araç korkunç bir kaza yaptı. Terme ilçesi Söğütlü mevkiinde saat 02.30 sıralarında meydana gelen kazada Samsun-Ordu karayolunda seyir etmekte olan Serkan A. idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarparak takla attı.

SU KANALINA FIRLADILAR

Araçta bulunan Fatma A. ve Osman A. kaza sırasında araçtan fırlayarak su kanalına düştü. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

AYNI AİLEDEN ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada, Fatma A. ve Osman A. olay yerinde hayatını kaybetti, Ali A., Serkan A. ve Özlem A. ise yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Fatma A. ve Osman A.’nın cansız bedeni Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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