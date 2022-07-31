Türkiye Gazetesi

KPSS’ye gittikleri öğrenilen Mert Gök yönetimindeki araç ile Osman Gürsoy yönetimindeki araç, Besni-Adıyaman Karayolu 5. kilometrede çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki otomobil de takla atarak yan yattı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Meydana gelen kazada araç sürücüleri olan Mert Gök ile Osman Gürsoy yaralandı. Her iki yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde araçlardan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza: Yaralılar var Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza meydana geldi. Yolcu otobüsü olmak üzere üç aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralanırken, bir çocuk da şok geçirdi. Yaralıları sıkıştıkları yerden kurtaran itfaiye erleri kazazedeleri sakinleştirmeye çalıştı.