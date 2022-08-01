Türkiye Gazetesi

Adana'da 28 yaşındaki 3 çocuk annesi genç kadın gecenin bir vakti uykusundayken dini nikahlı eşi tarafından vahşice katledildi. İddiaya göre, Melek Yıldırım, 3 ay önce dini nikah kıyarak Ramazan Ü. ile birlikte yaşamaya başladı. Ancak Yıldırım, dün boşanma aşamasında olduğu eşiyle görüştü. Bunu öğrenen Ramazan Ü. ise gece saatlerinde eşi balkonda 1 yaşındaki İ.A. ve 12 yaşındaki Y.K. isimli oğullarıyla uyurken eve geldi.

TIRMANDIĞI BALKONDA ÖLDÜRDÜ

Balkonun demir parmaklıklarından 2’nci kata tırmanan şahıs, genç kadını uykusunda kalbinden bıçaklayıp öldürdü. Genç kadının bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, evin balkonunda ağlayan çocukların yanında anne Melek Yıldırım'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Ekiplerin çalışması sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Ramazan Ü., cinayeti itiraf edip bir akrabasının evinde olduğunu belirterek, polise teslim oldu. Yıldırım'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

'KIZIM ONDAN KURTULMAK İSTİYORDU'

Otopsinin ardından cenaze Kozan ilçesine bağlı Bağözü Mahallesi Mezarlığı’nda defnedilmek üzere baba Cumali Şahin’e teslim edildi. Bu sırada gazetecilere konuşan baba Şahin, kızının daha önce de şiddet gördüğünü söyleyerek, “Bir daha Melek'ler ölmesin. Bu çok acı bir şey. Daha önce de kızıma şiddet uygulamıştı. Akşam da şiddet uygulamıştı, 'Geleyim mi kızım' dedim, ancak 'Yok baba' dedi.

Gece de katledildi. Kızım ondan kurtulmak istiyordu. Daha önce Kurban Bayramı'nda da şiddet görmüştü kızım. Kızım bana geldiğinde gözleri mordu. İkisini de uyardım” diye konuştu.

'BİR DAHA MELEKLER ÖLMESİN'

Ramazan Ü.’ye hak ettiği cezanın verilmesini isteyen baba Şahin, “Yaşamak her şeyden güzel. Hayat her şeyden güzel. Sorun psikolojik. Kıskançlık çok yapıyordu. Gereken cezaları almasını istiyorum. İnşallah adalet tecelli eder, bir daha Melek'ler ölmez” ifadelerini kullandı.

Adana'da acı olay! Kanala düşen oğlunu kurtarmak istedi, hayatını kaybetti Adana'da bir çocuk sulama kanalına düştü. Oğlunun düştüğünü gören babası ise sulama kanalına atladı. Kanala atlayan baba hayatını kaybederken düşen oğlu ise hastanede yaşam savaşı veriyor.

Birlikte yaşadığı kadını acımasızca öldürdü! Uykusunda kalbinden bıçakladı Adana'da gece vakti vahşi bir cinayet işlendi. Gözü dönmüş cani şahıs balkonda uyuyan eşini kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Tek ısırığı ile 22 insanı öldürüyor! Kral Kobra uykusundan uyandı Dünyanın en zehirli ve en korkulan yılanlarından olan Kral Kobra, havaların ısınmasıyla birlikte uykusundan uyandı. Tek ısırığıyla 22 insanı 12 dakikada öldürebilecek zehre sahip olan Kral Kobra, adeta tüm dünyaya korku salıyor.