Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde Koruoba yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, 14 arazöz, 2 dozer, bir ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel yönlendirildi. Ekipler, alevlere ilk müdahaleyi 13 dakika içerisinde gerçekleştirdi.

Havadan ve karadan yürütülen çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Burdur’da ormanlık alanda yangın çıktı Burdur’un Buçak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Mersin'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayıla yangına karadan ekiplerin yanı sıra havadan da 2 uçak ve 5 helikopterle müdahale edildi. Yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

İzmir'de yangın: Sera bölgesinde başladı ormana sıçradı İzmir'in Menderes ilçesinde, seraların bulunduğu bölgede başlayan ve ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.