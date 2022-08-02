Türkiye Gazetesi

Akçadağ ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi Sivri bölgesinde yaklaşık 800 metre yükseklikte bulunan höyük, ‘Altında altın var’ söylentisi nedeniyle define avcılarının hedefi oldu. Yüzeyinde çok sayıda seramik parçasının da bulunduğu höyük onlarca define avcısı tarafından yapılan kaçak kazılar nedeniyle adeta savaş alanına döndü.

DEFİNECİLER TALAN ETTİ

Höyük yüzeyinde iş makineleriyle kaçak kazı yapıldığını ileri süren Ilıcak Mahalle Muhtarı İskender Şatıroğlu, “Ilıcak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bizlerin de sivri diye adlandırdığımız bölgede bulunan höyük mü yoksa tümülüs mü olduğunu çözemediğimiz alan, defineciler tarafından tahrip edildi. Koca iş makineleri ile kazı yaptıklarını biliyoruz. Bölgenin korunmasını talep ediyoruz" dedi.

“MEŞE AĞAÇLARINI BEKLERKEN ALTINLARINI GÖMDÜ”

Bir başka bölge sakini Osman Şatıroğlu ise Osman Şatıroğlu, “Dedemiz Çolak Şatıroğlu’nun Sivri denen bölgede yıllar önce meşe ağaçlarını beklerken altınlarını gömdüğü söylentileri nedeniyle çevre halkı höyüğü tahrip etti. Gelen bölgeye kazı çalışması yapıyor. Aslında söylenen kadar altın yok. Ilıcak Mahalle sakinleri olarak höyüğün korunmasını istiyoruz” diye konuştu.

2 bin yıllık tarihe büyük saygısızlık: Ya define aradılar ya da sevdiğinin ismini kazıdılar Kocaeli'de 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen tümülüs bir define uğruna talan edildi. 1993 yılında sit alanı ilan edilen tarihi yapıya bazı kişilerin taşı kazıyarak kendisinin ve sevdiğinin ismini yazdığı görüldü. Vatandaşlar yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.