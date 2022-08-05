Türkiye Gazetesi

Sabah saatlerinde yüzmeye gitti bir daha çıkamadı. Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Hamidiye mevkiinde meydana gelen acı olayda sahilde vatandaşlar deniz yüzeyinde duran bir şeyin olduğunu fark etti. İyiyice baktıklarında bir cesedin yüzdüğünü gören vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.,

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri cesetle ilgili yaptıkları araştırma sonrası denizde bulunan cesedin sabah saatlerinde yüzmeye gelen 54 yaşındaki İsmail Pala'ya ait olduğu öğrenildi.

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