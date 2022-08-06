Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 6 Ağustos 2022 hava durumu tahminlerini yayımladı. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, özellikle iç kesimlerde sağanak etkili olacak. Meteoroloji il il uyarıda bulunurken, bir uyarı da Ankara Valiliği'nden geldi.

METEOROLOJİ'DEN 6 KENT İÇİN SARI KOD

6 Ağustos Cumartesi hava durumu tahminlerini yayımlayan Meteorolojiİ Marmara’nın doğusu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul’un kuzey ilçeleri, Kırklareli kıyıları, Antalya’nın batı iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı’nın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kütahya, Manisa’nın doğusu, Uşak, Afyon’un kuzey ve batısı, Eskişehir çevreleri, Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

6 Ağustos 2022 hava durumu tahmin haritası

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden sonra kent merkezi ile kuzey ve batı kesimlerde kuvvetli gök gürültülü sağanağın beklendiği uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğinden, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (cumartesi) öğle saatlerinden sonra Ankara il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

UZMAN İSİM YARINI İŞARET ETTİ: İSTANBUL VE ANKARA'YA DİKKAT

Sosyal medya hesabından takipçilerini uyaran Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yarın Ankara'da ve İstanbul'da sağanak beklendiğini açıkladı.

Prof. Dr. Şen, paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi: "İstanbul'un kuzey ilçeleri, Kırklareli kıyıları, Antalya'nın batı iç kesimleri, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Ağrı’nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün öğleden sonra Kütahya, Manisa’nın doğusu, Uşak, Afyon’un kuzey ve batısı, Eskişehir çevreleri, Ankara'nın il merkezi ile kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli yağış olması bekleniyor. Yarın da bu bölgede yağış kuvvetli yağışa dikkat. İstanbul'da da yarın yağış var."

Meteoroloji uyardı: 1 bölge, 3 ilde sağanak alarmı Meteoroloji, İç Ege ile Ankara il merkezi, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevrelerinde yarın için gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.