Türkiye Gazetesi

Adıyaman'da hava almak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan genç her yerde aranıyor. Önceki gün merkez Yeni Mahalle'de bulunan evinden hava almak için çıkan Mahmut Delibaş (23) bir daha eve dönmedi. Oğullarından haber alamayan ailesi, hayatından endişe ederek durumu polise bildirdi.

GÖRENLER YETKİLİLERİ ARASIN

Polis ekipleri gencin bulunması için çalışma başlattı. Delibaş Ailesi, haber alamadıkları çocuklarının yerini bilen ve görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmelerini istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Hava almak için evden çıkan kadının falezlerde cesedi bulundu Antalya’da iki gün önce evden hava almak için dışarı çıkan kadın kayıplara karıştı. Hakkında verilen kayıp ihbarı sonrası arama çalışması yapan ekipler talihsiz kadının cesedini falezlerde buldu.

Kayıp hemşireden hala haber yok: 58 gündür kayıp Siirt’te 58 gün önce Müküs Çayı’na düşen arkadaşını kurtarmak isteyen hemşire Eyüp Güneş akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Genç hemşireden hala haber yok ve arama çalışmaları devam ediyor.