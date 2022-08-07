Türkiye Gazetesi

Genç hemşire Eyüp'ten hala haber yok. Aile acılı bir şekilde oğullarının bulunmasını bekliyor. Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesi yakınlarında 58 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Akıntıya kapılan Güneş'in bulunması için çalışmalarda, “Sidan Çayı” mevkiinde yoğunlaştı.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Elazığ ve Bitlis Polis Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri ile AFAD ve güvenlik korucularından oluşan ekip; Güneş'e ulaşmak için su altındaki ağaçlık ve kayalık alanları altında arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, aileye çalışmalar hakkında gerekli bilginin verildiği belirtildi.

Siirt'ten acı haber: Hemşirelerin pikniği felaketle bitti Siirt’te pikniğe giden hemşirelerden Halime Timurtai elini yıkamak isterken dereye düştü. Bir anda akıntıya kapılan genç hemşireye arkadaşları yardım etmeye çalıştı. Halime'yi kurtarmaya çalışan bir meslektaşı da akıma kapıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans gödnerilirken kahreden haberi 'Acı günümüz' diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Suya düşen hemşire Halime Timurtaş'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ona yardım etmek isterken akıma kapılan meslektaşı aranıyor.

Siirt'te 160 adet konut satışa sunuldu Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Siirt'te 160 adet konut satışa sunuluyor.

Şırnak ve Siirt'te Eren Abluka-27 operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak ve Siirt'te 1377 personelin katılımıyla Eren Abluka-27 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ercan Özcan Operasyonu başlatıldı.