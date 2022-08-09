Türkiye Gazetesi

Bir anlık dalgınlıkla çekilmeyi unutulan el freni araçtan inen engelli bireyi sonu olacaktı ancak kahraman kadın öyle bir refleksle hareket etti ki hem engelli eşini hem de yol kenarındaki yaşlı kadını son anda kurtardı. Olay, Gölcük ilçesi İhsaniye Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Gölcük Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, dernekten çıkarak işlettiği tuhafiyeye geldi. Bat, araçtan inerek eşinin getirdiği akülü tekerlekli sandalyeye binmeye çalışırken otomobil hareket etti.

Yere düşen Hasan Bat'ı, aracın altında kalmaktan son anda eşi Fatma kurtardı. Hareket eden otomobilin de peşinden koşan Fatma Bat, 80 yaşındaki kadının ezilmesini de kıl payı önledi.

O ANLAR ANBEAN KAMERADA

Olayı anlatan Hasan Bat, "Ablamla dernekten çıkarak dükkanıma geldim. Eşim bana akülü sandalyeyi getirdiğinde arabadan inmek istedim. El frenini çekmemem arabanın hareket etmesine sebep oldu. O anda düştüm ve eşim tekerleğin altından çekti, kurtardı. Daha sonra eşim giden aracın peşinden koşarak yaşlı teyzenin de hayatını kurtardı. Teyzeyle araç arasında bir metre kadar mesafe vardı, teyzenin hiçbir şeyden haberi de yoktu.

'KIL PAYI İLE KURTULDUM'

Eşim arabanın içine atlayarak el frenini çekti ve teyzenin de hayatını kurtardı. Allah herkese böyle bir eş nasip etsin, kendisine teşekkür ediyorum. Parmağımın üstüne düştüğüm için başparmağım kırıldı, dizimde ağrı var ama kıl payı kurtuldum. Eşim beni arabanın altından almasaydı şimdi iki ayağım da altındaydı" dedi.

'ARABAYA BİR ŞEY OLMASI BİR ŞEY İFADE ETMİYORDU'

Eşini kurtaran Fatma Bat, "Soğukkanlılığımı kuruyarak eşimi ve teyzeyi kurtardım. Sonradan düşündüm gerçekten büyük bir cesaret. O teyze hiçbir şeyden haberi olmadan arabaya doğru yürüyordu. Sırf o kadını gördüğüm için koşma ihtiyacı duydum. Arabaya bir şey olması bir şey ifade etmiyordu, o kadının canı söz konusuydu. O kadın 80 yaşında vardı, araba çarpmış olsaydı şu an yaşamıyor olabilirdi, soğukkanlılığımı korudum. Çok şükür ufak bir kırıkla atlattık. Yapmam gerekeni yaptık. Allah kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

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