Türkiye Gazetesi

Aladağ ilçesinin Eğner mevkiinde dün öğleden sonra ormanlık alanda yangın çıktı. Bu sırada devriye görevi yapan Aladağ İlçe Jandarma Komutanlığında görevli askerler yangını fark edip hemen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Askerler bir taraftan da yangının büyümemesi için müdahaleye başladı. İki jandarmanın ormanın yanmaması için yangına ayaklarıyla müdahale ettiği görüldü. Bir süre sonra orman bölge müdürlüğü ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede jandarmanın sayesinde büyümeden önlendi.

Zincir marketin yangın alarmı ekipleri harekete geçirdi: Gerçek kapıyı açınca ortaya çıktı Zonguldak’ta zincir markette değişen internet kabloları yangın alarmı verince ekipler harekete geçti. Olay market çalışanlarının gelip kapıyı açmasıyla ortaya çıktı.

Aydın'da orman yangını Aydın’ın Germencik ilçesinde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

İzmir Buca'da orman yangını İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahalesi ile 46 dakikada kontrol altına alındı.