Türkiye Gazetesi

Petrol yatakları konusunda Türkiye'nin en zengin bölgesi olan Güneydoğu Anadolu ve doğu illeri, son günlerde petrol kuyuları ile yeniden gündemde. Bazı illerden gelen haberlerin ardından özellikle Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Adana, Diyarbakır ve Mardin'de yaşayan vatandaşlar, illerindeki 100'e yakın sahada yeniden araştırma yapılmasını talep ediyorlar. Ayrıca, bu sahaların geçmişleri de yeniden gündemde.

"PETROL YOK" DENİLEREK KAPATILMIŞTI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Çınar köyünde 1961-63 yılları arasında yabancı bir şirket tarafından petrol araması yapılmış, açılan kuyu ise 1963 yılında “burada petrol yok” denilerek kapatılmıştı. Aynı yıl kapatılan ve Kadirli ilçesine 50 km uzaklıkta bulunan Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlı Çukurova-1 ve Çukurova-2 isimli araştırma sahasında, daha önce petrol yok denilerek kapatılan kuyudan rezerv değeri 1 milyar dolar olan yüksek kalite petrol bulunmuştu.

Tarihçi yazar Cezmi Yurtsever, Çukurova bölgesinde 1963 yılında petrol yok denilerek kapatılan bu kuyularda aslında Osmanlı’nın son zamanında, 1911 yılında yine yabancı bir şirket tarafından petrol arandığını, bunun belgesinin de Osmanlı arşivinde olduğunu ortaya çıkardı.

"1911 YILINDA PETROLÜN VARLIĞINI BİLİYORLAR"

Yurtsever yaptığı açıklamada, "Osmanlı’nın en zor günlerinde Afrika’nın kuzeyinde Libya çöllerinde savaş devam ederken ve Balkan savaşlarının da çıkmasının çok yakın olduğu bir zamanda Nisan 1911 tarihinde yabancılar Osmanlı’nın madenler bakanlığına bir dilekçe vererek Çukurova’da Adana vilayeti Kozan sancağı Karszülkadiriye yani Kadirli kazasında petrol zift ve diğer madenlerin bulunduğunu o madenlerin çıkartma istekleri ile ilgili ruhsatname verilmesini istiyorlar. Bu şu anlama geliyor, demek oluyor ki Osmanlı coğrafyasında ve Çukurova’da 1911 yılında muhtelif yerlerde petrolün varlığını biliyorlar ve bu petrolü çıkarmak için ruhsatname talebinde bulunuyorlar" dedi.

"Osmanlı arşivinde buna dair pek çok belge var" diyen Yurtsever, "Bu tarihten sonra aradan geçen 40-50 yıl gibi uzunca bir zaman sonrası, 1960'lı yılların başlarında Amerikan şirketleri Kadirli’ye geldiler. Kesikkeli köyü civarında petrol araması yaptılar, kuyu açtılar ve 'burada zengin kaynak yok' diyerek üzerini kapatıp gittiler. Aynı dönemde yine Ceyhan Soysallı köyünde açılan petrol kuyusu yine 'petrol yok' denilerek kapatılmıştı. Yakın bir zamanda Ceyhan’da zengin petrol kaynağı bulundu. Ben eminim ki Kadirli’de de kapatılan kuyuda bir araştırma yapıldığı takdirde zengin bir petrol kaynağını bulunacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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