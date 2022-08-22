Türkiye Gazetesi

Bursa'nın İnegöl ilçesinden mobilya montajı yapmak için gittiği Afyonkarahisar ilinde apartmanın asansör boşluğuna düşen Eyüp Bulut (33) hayatını kaybetti. Acı olay dün Afyonkarahisar'da yaşandı. İnegöl’den alınan mobilyaları Afyon'daki müşterisine götüren Eyüp Bulut, apartmanın 3. katına mobilyayı çıkardığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.



Savcılık incelemesinin ardından cenaze ailesine teslim edildi. Bursa'nın İnegöl ilçesine getirilen cenaze, öğle namazına müteakip Alanyurt Yeni Mahalle Camiinde kılınan namazın ardından Hamzabey Kent mezarlığına defnedildi.

Kahramanmaraş’ta feci iş kazası, cesedi patoz makinasından çıktı Kahramanmaraş’tan feci bir iş kazası haberi geldi. 51 yaşındaki çiftçi hasat yaparken düştüğü patoz makinasının içinde can verdi.

İş kazasında ölen adamın yakınları iş yeri sahibini öldürdü İstanbul Bağcılar'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Emniyetten yapılan açıklamada iş yeri sahibinin iş kazasında ölen adamın yakınları tarafından öldürüldüğü belirtildi.