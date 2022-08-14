Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ta, hasat yaparken patoz makinesine düşen çiftçi feci şekilde can verdi. Korkunç olay, Onikişubat ilçesi Hacınınoğlu Mahallesi'nde yaşandı. Çiftçi Menderes Karakuzu (51), ekilen arazide hasat yapmak için tarlaya gitti.

Buğday saplarını patoz makinesine atan Karakuzu, elinde bulunan çadır içerisinde kalan buğday saplarının kalıntılarını patoz makinasına attığı sırada çadırın patozun içerisindeki çark sistemine takılması sonucu dengesini kaybederek içerisine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolü sonrası talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Makineden çıkarılan ceset, otopsi için morga götürüldü.

Karşılaştığı ayı ile güreşip gündem olan çiftçi kene nedeniyle hastanelik oldu Tokat'ta karşılaştığı ayı ile güreşip gündem olan çiftçi kene nedeniyle hastanelik oldu

Çiftçi sayısında Ordu zirvede Türkiye'de, kayıtlı çiftçi sayısı belli oldu ve en fazla çiftçinin Ordu iline bağlı olduğu açıklanırken, tarım araziyleriyle ön plana Konya ise ikinci sırada yer aldı.