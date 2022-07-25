Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK | KONYA

Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna ile vardığı tahıl koridoru anlaşmasıyla fiyatlarda normalleşme yaşanırken, tarımda dış etkilerin azaltılması gerektiğini belirten üretici, ‘planlı tarım’ vurgusu yapıyor. Her hasat dönemi sonrası iyi gelir getiren ürünlere yönelen çiftçi, bir sonraki sezon piyasada ürün dengesizliğine sebep olurken, aynı zamanda bu dengesizliğin de mağduru oluyor. Çiftçinin meselelerini yerinde dinlemek için hafta sonu Konya’nın Ereğli ilçesine tarım çıkarması yapan İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kâzım Taycı ve İHBİR Yönetim Kurulu Üyeleri, burada basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Çiftçiler de tarımda yaşanan son gelişmeleri aktardı.

İNEKLER KESİLDİ, SAMAN UCUZLADI

Bu yıl buğdayda belirlenen fiyattan memnun olan üretici, dönümden alınan verime göre üretimin maliyetleri karşıladığını ifade etti. Üretim maliyetleri sebebiyle hayvancılıkta sıkıntı yaşayanlar ise ineklerinin büyük bir bölümünü kesime gönderdiğini belirtirken, bunun da süt fiyatında artışa yol açtığını aynı zamanda hayvan varlığı azaldığı için saman fiyatının gerilediğini kaydetti. Tarım ve hayvancılıkta yaşanan bu istikrarsızlıklar çiftçiyi üretimden soğuturken, konuştuğumız çiftçiler gençlerin artık bu işi yapmak istemediğini ifade ediyor.

İSTİKRAR YOK OLUYOR

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın, Türk kamuoyuna ve siyasete tarımın ne kadar stratejik olduğunu bir defa daha gösterdiğini anlatan İHBİR Başkanı Kâzım Taycı “Bindiğimiz araçlardan, elbiseden tasarruf edebiliriz ancak, tükettiğimiz gıdadan tasarruf edemeyiz, bunu herkes gördü. Bizim otoriteden şöyle bir talebimiz var; en azından 30-35 yıllık bir tarım politikası hazırlaması gerekiyor. Türkiye’nin topraklarını ve arazilerini ziraat mühendisleriyle inceleyerek, çiftçinin çok da inisiyatifine bırakmadan planlamalar ve uygulamalarla takip etmesi lazım. Mesela, buğdaydan bir sene iyi para kazanıldığında herkes buğday ekmeye başlıyor ve istikrar yok oluyor. Otoritenin planlı tarım konusunda çalışması, süreci takip etmesi ve yönetmesi gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

DIŞA BAĞIMLI OLMAMALIYIZ

“Verilen teşviklerin de takip edilmesi gerekiyor” diyen Taycı, şöyle konuştu: Bugün bu teşvikler yeterince takip edilmediğinden, suistimal eden çok fazla kişi var. Tarımda sağlıklı ve uzun vadeli politikamız ve planımız olmalı. Tarımın bize oluşturacağı maliyetler her ne olursa olsun bir şekilde sübvanse edilmeli. Hububatta ve mümkünse de bakliyatta hiçbir şekilde dışarıya bağımlı olmamalıyız. Çiftçinin emeğinin karşılığını bir şekilde muhakkak vermemiz gerekiyor. Mağdur oldukları an zincir kopuyor.

SUUD'LA İLİŞKİLER MISIR'I DA OLUMLU ETKİLEYECEK

Suudi Arabistan'a konteynerlerin girmeye başladığını ifade eden Kâzım Taycı “Suudi Arabistan ile olan ilişkimiz Mısır'ı da olumlu yönde etkileyecek. Önümüzdeki 9 ayda Suudi Arabistan’la 3 milyar dolarlık ihracat ya kalanacak” dedi. Önlerindeki en önemli problemin finansa erişim olacağının altını çizen Taycı, şunları söyledi: Son 1,5-2 yıllık dönemde işletme sermayesi ihtiyacımız 2,5 kat, emtia fiyatları da döviz bazında iki kat arttı.

"KORİDOR FİYAT KÖPÜĞÜNÜ ALACAK, DÜNYA HUBUBAT BORSASINI DA GETİREBİLİR"

Tahıl koridoru anlaşmasının Türkiye için yeni kapılar açabileceğini ifade eden Kâzım Taycı, son birkaç haftada buğday fiyatlarında ciddi düşüşler yaşandığını anlatarak “Rusya-Ukrayna savaşının da fiyatlamada etkisi vardı. Koridorun açılmasıyla fiyat köpüğünün biraz daha ineceği kanaatindeyim. Bölgenin hububatını bütün dünyaya açacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu iş bizim için çok stratejik ve ilerde dünya hububat pazarı borsasının İstanbul’da olmasına kadar gidebilir. Biz, hububat borsasının İstanbul’da olması için elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz. İstanbul artık çok önemli bir pozisyona geldi. Eğer savaş uzun sürerse ve bu koordinasyonu İstanbul sağlayacaksa dünya hububat rakamlarının belirleneceği yer İstanbul olabilir” dedi. Tahıl koridoru anlaşmasının piyasa tarafından satın alındığını aktaran İHBİR Başkan Yardımcısı Semsettin Memiş de “Buğday fiyatı yüzde 20-22 düştü, biraz daha düşer. En azından o köpüğü alır. O köpük de yaklaşık yüzde 30” diye konuştu.

MSB'den tahıl koridoru açıklaması MSB, "Tahıl yüklü ilk geminin Ukrayna limanlarından en kısa zamanda seyre başlamasına yönelik koordine de devam ediyor." dedi.

Türkiye araya girdi sorun çözüldü: Üç limanda tahıl hareketliliği başladı Tahıl krizinin çözümü için yapılan anlaşmadan sonra Ukrayna limanlarında hareketlilik başladı. Ukrayna Limanları İdaresi, Odessa, Çornomorsk ve Yujnıy limanlarında tahıl kervanları oluşturulmaya başlandığını bildirdi.