Türkiye Gazetesi

Pendik’te inşaat işçileri korkun bir manzara ile karşılaştı. Bir şahıs ağaca asılı halde bulundu. Olay, dün saat 08.00 sıralarında Pendik’te meydana geldi. Bir inşaatta çalışan işçiler, sabah saatlerinde inşaata yakın mesafede ağaca asılı bir şekilde duran erkek cesedi fark etti.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri olay yeri incelemesi yaptı. Hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Yapılan incelemeler sonrası şahsın cansız bedeni cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere morga götürüldü.



Polis konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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