Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1068 Sokak'taki 2 katlı binadan gelen kokular üzerine çevredeki vatandaşlar durumu emniyet, itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi.
İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi, 1068 Sokak'taki 2 katlı binadan gelen kokular mahalleliyi şüphelendirdi. Vatandaşlar durumu 112 Acil'e bildirdi.
İhbar sonrası olay yerine polis, itfaiye sağlık ekipleri geldi.
Görevliler, kapının açılmasının ardından bir erkeğin cansız bedenine ulaştı. Ceset, kimliğinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Yeni Zelanda'da bavulda bulunan cesetler iki küçük çocuğa ait çıktı Yeni Zelanda’da aralarında bavulların da bulunduğu terk edilmiş bir depora bulunan ürünleri satın alan aile dehşeti yaşadı. Yeni Zelanda’da bir ailenin açık arttırmada satın aldığı bavullardan çıkan insan kalıntılarının 5 ve 10 yaşlarında iki çocuğa ait olduğu açıklandı.
Adana'da korkunç olay! Aynı yerde 4 günde üçüncü ceset Adana’da bir sulama kanalı 4 günde 3 kişiye resmen mezar oldu. Önceki günlerde 10 yaşındaki çocuk ve dün de 2 erkek cesedi olmak üzere üç ceset bulundu.
Adana'da tüyler ürperten görüntü! Hidroelektrik santrali kapaklarında ceset bulundu Adana’da vatandaşlar hidroelektrik santrali kapaklarında erkek cesedi gördü ve hemen polisi aradı. Kimliği henüz tespit edilemeyen ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.