Türkiye Gazetesi

Mardin Nusaybin Devlet Hastanesinde radyoloji teknikeri olarak görev yapan 25 yaşındaki Abdullah Alpaslan, arkadaşlarıyla birlikte Midyat'taki Beyazsu piknik alanına gitti. Sıcaktan bunalan genç, serinlemek için buradaki suya girdi. Sağlıkçı bir süre sonra çırpınmaya başlayınca arkadaşları yardımına koşup sudan çıkardı.

Çok fazla su yutan Alpaslan, olay yerine çağrılan ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Genç, doktorların bütün çabasına rağmen hayata tutunamadı. Acı haber sonrası ailesi, yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü.

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