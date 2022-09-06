Türkiye Gazetesi

Bursa Deniz Otobüslerinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), 15.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.55 Armutlu -Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Fırtına dolayısıyla saat 17.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 18.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 20.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 20.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.

Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya sağanak uyarısı Meteoroloji, öğleden sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel sağanak yağışın etkili olacağı duyurusunu yaptı.

Meteoroloji alarm verdi! 8 kente 'sarı' ve 'turuncu' uyarı: İstanbul'da da etkili olacak (6 Eylül 2022 hava durumu) Meteoroloji sağanak ve sel uyarısında bulundu, tehlikede olan illeri tek tek açıkladı. 6 Eylül hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Rapora göre bugün Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sağanak bekleniyor. Özellikle Doğu ve Orta Karadeniz'deki kentler için sarı ve turuncu kodlu uyarı gelirken, İstanbul'da da sağanak beklendiği duyuruldu. İşte il il 6 Eylül 2022 hava durumu tahminleri...