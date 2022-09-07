Türkiye Gazetesi

Aşıklar Tepesi'ne çıktı, çıktığı yer sonu oldu. Dün öğle saatlerinde, Silivri Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Aşıklar Tepesi'nde meydana gelen olayda uçurumdan bir şahsın düştüğü ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Şahsın düştüğü nokta tespit edilip, bulunduğu yerden çıkarıldı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Deniz tarafından gidilerek ulaşılan şahsın F.A. (46) olduğu tespit edildi. Sedye ile bulunduğu yerden indirilen genç kadın, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Genç kadının ölüm sebebi, adli tıp kurumunda yapılacak incelemeyle tespit edilecek.

Olayla ilgili araştırma ve soruşturma başlatıldı.

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