Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kritik uyarı! Yağışlar bir hafta sürecek

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kritik uyarı! Yağışlar bir hafta sürecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji, İstanbul, Marmara, Ege, Yağmur, Yağış, Haber
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Ege'de yağışlı hava etkisini gösterdi. Meteorolojiye göre yağmur, hafta boyunca yurdun birçok bölgesinde aralıklarla devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kritik uyarı! Yağışlar bir hafta sürecek - 1. Resim

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kritik uyarı! Yağışlar bir hafta sürecek - 2. Resim

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kritik uyarı! Yağışlar bir hafta sürecek - 3. Resim

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kritik uyarı! Yağışlar bir hafta sürecek - 4. Resim

10 İLE SARI KODLU UYARI

Ayrıca bugün Amasya, Ankara, Artvin, Çankırı, Çorum, Giresun, Rize, Samsun, Trabzon ve Kırıkkale illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı ve kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması istendi. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 9 suçlu yakalandıAnkara'da bir villadan 40 kiloluk kasayı çalan hırsızlar yakalandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sapanca'daki gizemli yapı yeniden ortaya çıktı! Kazmasını küreğini alan koştu - YaşamGizemli yapı ortaya çıktı, kazmasını alan koştuAnkara'da 6 Ekim'e kadar sular kesilecek! İşte kesintinin olacağı ilçe ve mahalleler - YaşamAnkara'da 6 Ekim'e kadar sular kesilecek!Şırnak'ta apartmanda yılan paniği! - YaşamApartmanda yılan paniği!İstanbul trafiğinde 'yağış' etkisi! Yoğunluk yüzde 76'a ulaştı - Yaşamİstanbul trafiğinde yağış etkisi! Yoğunluk yüzde 76'ya çıktıTekirdağ yağmura teslim oldu! Meteoroloji günler önce uyardı - YaşamTekirdağ yağmura teslim oldu! Meteoroloji günler önce uyardıMalatya'da ata tohumu ile yetiştirilen lahanada hasat başladı! Tanesi 200 lira, bir alan bir daha geliyor - YaşamMalatya'da ata tohumu ile yetiştirilen lahanada hasat başladı! Tanesi 200 lira, bir alan bir daha geliyor
Sonraki Haber Yükleniyor...