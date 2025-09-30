Meteoroloji'den Marmara ve Ege için kritik uyarı! Yağışlar bir hafta sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre bugün Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10 İLE SARI KODLU UYARI

Ayrıca bugün Amasya, Ankara, Artvin, Çankırı, Çorum, Giresun, Rize, Samsun, Trabzon ve Kırıkkale illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı ve kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.