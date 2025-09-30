Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Sapanca'daki gizemli yapı yeniden ortaya çıktı! Kazmasını küreğini alan koştu

Sapanca'daki gizemli yapı yeniden ortaya çıktı! Kazmasını küreğini alan koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sapanca&#039;daki gizemli yapı yeniden ortaya çıktı! Kazmasını küreğini alan koştu
Sapanca Gölü, Kuraklık, Tarihi Yapı, Gizem, Keşif, Kartepe, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sapanca Gölü’nde kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü, ortaya çıkan tarihi taş kalıntılar ise merak uyandırdı. Ellerinde kazma ve küreklerle göle gelen 3 kişi ise dikkat çekti.

Sakarya ve Kocaeli bölgelerinde milyonlarca insanın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi tehlikeli boyutlara düştü.

Sapanca'daki gizemli yapı yeniden ortaya çıktı! Kazmasını küreğini alan koştu - 1. Resim

Su seviyesi 29,13 metreye kadar gerileyen ve alarm veren gölde, geçen yıl su çekilince ortaya çıkan taş yapı yeniden su yüzeyine çıktı.

Sapanca'daki gizemli yapı yeniden ortaya çıktı! Kazmasını küreğini alan koştu - 2. Resim

Ancak bu kez yapının üzerinde farklı görüntüler kaydedildi.

Sapanca'daki gizemli yapı yeniden ortaya çıktı! Kazmasını küreğini alan koştu - 3. Resim

Ellerinde kazma ve küreklerle bölgeye geldiği değerlendirilen ve merak uyandıran 3 kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Sapanca'daki gizemli yapı yeniden ortaya çıktı! Kazmasını küreğini alan koştu - 4. Resim

Daha önceki yıllarda da suyun çekilmesiyle ortaya çıkan Kartepe kıyılarına 300 metre mesafedeki yapının tarihi bir kilise kalıntısı olduğu biliniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Trump, 'gümrük silahını' yeniden çekti! Ahşap ürünlere yüzde 50, filmlere yüzde 100 vergi yoldaAltın fiyatları rekora doymuyor: Son 14 yılın en hızlı aylık artışı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ankara'da 6 Ekim'e kadar sular kesilecek! İşte kesintinin olacağı ilçe ve mahalleler - YaşamAnkara'da 6 Ekim'e kadar sular kesilecek!Şırnak'ta apartmanda yılan paniği! - YaşamApartmanda yılan paniği!İstanbul trafiğinde 'yağış' etkisi! Yoğunluk yüzde 76'a ulaştı - Yaşamİstanbul trafiğinde yağış etkisi! Yoğunluk yüzde 76'ya çıktıTekirdağ yağmura teslim oldu! Meteoroloji günler önce uyardı - YaşamTekirdağ yağmura teslim oldu! Meteoroloji günler önce uyardıMalatya'da ata tohumu ile yetiştirilen lahanada hasat başladı! Tanesi 200 lira, bir alan bir daha geliyor - YaşamMalatya'da ata tohumu ile yetiştirilen lahanada hasat başladı! Tanesi 200 lira, bir alan bir daha geliyorTürk Kızılay ile Türkiye'de bir ilk gerçekleşti! İspanya'dan Antep'e altın kan yarışı - YaşamTürk Kızılay ile Türkiye'de bir ilk gerçekleşti!
Sonraki Haber Yükleniyor...