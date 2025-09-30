Sapanca'daki gizemli yapı yeniden ortaya çıktı! Kazmasını küreğini alan koştu

Sakarya ve Kocaeli bölgelerinde milyonlarca insanın içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü, yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi tehlikeli boyutlara düştü.

Su seviyesi 29,13 metreye kadar gerileyen ve alarm veren gölde, geçen yıl su çekilince ortaya çıkan taş yapı yeniden su yüzeyine çıktı.

Ancak bu kez yapının üzerinde farklı görüntüler kaydedildi.

Ellerinde kazma ve küreklerle bölgeye geldiği değerlendirilen ve merak uyandıran 3 kişi cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Daha önceki yıllarda da suyun çekilmesiyle ortaya çıkan Kartepe kıyılarına 300 metre mesafedeki yapının tarihi bir kilise kalıntısı olduğu biliniyor.