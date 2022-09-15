Türkiye Gazetesi

İzmir’in Menderes ilçesinde meydana gelen kazada ticari taksi önce çöp konteynerine ardından park halindeki kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi canından oldu 3 kişi de yaralandı. Kaza, saat 13.00 sıralarında Menderes ilçesi Küner Mahallesi'nde meydana geldi.

Menderes ilçesinden Gümüldür istikametine giden Raif Karaca idaresindeki ticari taksi, yol kenarında bulunan çöp konteynerine ardından park halinde bulunan Ford marka kamyonet çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde taksi sürücüsü Raif Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Taksi içerisinde yolcu konumunda bulunan ve kazada ağır yaralanan F.N.B. (21), Z.B. (52) ambulans ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet içerisinde bulunan Y.A. (46) ise olay yerinde tedavisi yapıldığı bildirildi.

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