Türkiye Gazetesi

Samsun'da fındık işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Kaza, Samsun'un Ladik ilçesinin Sanayi Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Ömer Faruk Dursun idaresindeki otomobil ile fındık işçilerini taşıyan Bekir Katmış yönetimindeki minibüs çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ömer Faruk Dursun ile Mevlüd Kuruca, Eyüp Kuruca, Hamdi Bayındır, Gülizar Doğan ve Makbule Yılmaz yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Eyüp Kuruca ile Mevlüd Kuruca yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi Ladik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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