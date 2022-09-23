Türkiye Gazetesi

​Adıyaman'da Gençlik ve Çocuk Festivali çerçevesinde düzenlenen konserde bıçaklı kavga çıktı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı, birinin durumu ağır. Merkez Sümerevler Mahallesi Eğri Çayı Parkında Gençlik ve Çocuk Festivali çerçevesinde düzenlenen Tuğçe Kandemir’in konseri esnasında alanda bulunan bir grup şahıs arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kavga çıktı. Şiddeti artan kavgada şahıslar birbirine bıçak çekti. Kavgada vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan bir kişi olay yerine gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

AYNI KONSERDE BİR KAVGA DAHA ÇIKTI

Konserin devam ettiği esnada alanda bulunan bir grup daha birbirine girdi. Çıkan kavgada ise bir kişi koluna aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralı şahıs hemen hastaneye kaldırıldı. Olaylar bununla da bitmek bilmdi,

2 KİŞİ DAHA HASTANELİK OLDU

Konserin sonlarına doğru iki kişi bir grup şahsın saldırısına uğradı. Tekme ve yumruk darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılan her iki kişi de olay yerine gelen sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırıldı.



Konserde 1’i ağır 4 kişinin yaralanmasına sebep olan şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Olaylarla ilgili soruşturma sürüyor.